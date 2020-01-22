Зеленский встретился с главой МВФ в Давосе

В МВФ похвалили Украину за реформы, но ждут большего.

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На полях Всемирного экономического форума в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

В ходе встречи Георгиева отметила прогресс Украины в судебной реформе и реформах в экономике.

На встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в прошлом году, - говорится в сообщении.

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По словам главы МВФ, после выполнения всех необходимых шагов фонд будет выносить на рассмотрение Совета директоров новую трехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины.

Напомним, Зеленский в Давосе предложил взять Украину в ЕС вместо Британии. Но для этого, по словам президента, важно, чтобы ЕС тоже хотел видеть Украину в своих рядах.

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