В СИЗО Чернигова разоблачили канал поставки наркотиков

В СИЗО наркотики и психотропы отправляли под видом медикаментов. Злоумышленникам объявлены подозрения.

В Чернигове в СИЗО разоблачили группу лиц, которые организовали и наладили схему поставки наркотиков в следственный изолятор, пишет пресс-центр Нацполиции.

В состав группы входило пять человек, трое из которых содержались в следственном изоляторе. Организатором преступной группировки оказался местный житель, который ранее неоднократно был осужден за совершение тяжких преступлений. Он привлек к преступлению лиц, которые также имеют за плечами криминальный опыт.

Злоумышленники организовали поставку наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих лекарственных средств в СИЗО, чтобы в дальнейшем сбывать запрещенные вещества среди заключенных. Передавили психотропы в СИЗО под видом медицинских препаратов.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту проживания и пребывания участников организованной группы полицейские изъяли заранее расфасованный в свертках фольги метадон, а также капсулы из-под медицинских препаратов, заполненные метадоном и димедролом.

Во время следствия было собрано достаточно доказательств, которые стали основанием для сообщения участникам преступной группировки о подозрении.

Еще сообщалось, что глава Минюста считает, что наркоманов надо лечить, а не сажать в тюрьмы.

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