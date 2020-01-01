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В СИЗО Чернигова разоблачили канал поставки наркотиков

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В СИЗО наркотики и психотропы отправляли под видом медикаментов. Злоумышленникам объявлены подозрения.
В СИЗО наркотики отправляли под видом медикаментов
В СИЗО наркотики отправляли под видом медикаментов
КиевВласть

 

В Чернигове в СИЗО разоблачили группу лиц, которые организовали и наладили схему поставки наркотиков в следственный изолятор, пишет пресс-центр Нацполиции.
 
В состав группы входило пять человек, трое из которых содержались в следственном изоляторе. Организатором преступной группировки оказался местный житель, который ранее неоднократно был осужден за совершение тяжких преступлений. Он привлек к преступлению лиц, которые также имеют за плечами криминальный опыт.
 
Злоумышленники организовали поставку наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих лекарственных средств в СИЗО, чтобы в дальнейшем сбывать запрещенные вещества среди заключенных. Передавили психотропы в СИЗО под видом медицинских препаратов.
 
В ходе проведения санкционированных обысков по месту проживания и пребывания участников организованной группы полицейские изъяли заранее расфасованный в свертках фольги метадон, а также капсулы из-под медицинских препаратов, заполненные метадоном и димедролом.
 
Во время следствия было собрано достаточно доказательств, которые стали основанием для сообщения участникам преступной группировки о подозрении.
 
Напомним, в Николаеве полицейский прикрывал наркокартель по производству амфетамина.
 
Еще сообщалось, что глава Минюста считает, что наркоманов надо лечить, а не сажать в тюрьмы.

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Теги: наркотики, Чернигов, СИЗО
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Источник: korrespondent.net

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