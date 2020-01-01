Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Названа стоимость содержания украинских тюрем

Комментариев: 0
Тюремная система стоит государству около семи миллиардов гривен в год. Минюст хочет продать лишние тюрьмы.
В Украине насчитали 54 тысячи заключенных
В Украине насчитали 54 тысячи заключенных
ГПУ
Украина ежегодно тратит на содержание тюрем и СИЗО до 7 миллиардов гривен, утверждает министр юстиции Денис Малюська.
 
 
"Вся тюремная система нам стоит около 6,5-7 млрд грн в год", - сказал министр.
 
По его словам, в эту сумму не входит доход, который генерируется предприятиями, работающими в колониях.
 
По данным Минюста, сейчас в местах лишения свободы находятся около 54 тысяч человек.
 
В то же время министр считает, что в Украине сейчас "чрезмерная сеть тюрем".
 
"И мы могли бы получить от их продажи и определенную часть средств. Но это требует и изменений в Бюджетный кодекс. И мы будем вести переговоры с Минфином, чтобы они согласовали нам такую историю", - сказал министр юстиции.
 
 
Ранее Малюська уже говорил об идее распродажи тюрем и жаловался на нехватку СИЗО.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: тюрьма, Минюст, тюрьмы, пенитенциарная служба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь