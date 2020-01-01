Названа стоимость содержания украинских тюрем
Тюремная система стоит государству около семи миллиардов гривен в год. Минюст хочет продать лишние тюрьмы.
Украина ежегодно тратит на содержание тюрем и СИЗО до 7 миллиардов гривен, утверждает министр юстиции Денис Малюська.
"Вся тюремная система нам стоит около 6,5-7 млрд грн в год", - сказал министр.
По его словам, в эту сумму не входит доход, который генерируется предприятиями, работающими в колониях.
По данным Минюста, сейчас в местах лишения свободы находятся около 54 тысяч человек.
В то же время министр считает, что в Украине сейчас "чрезмерная сеть тюрем".
"И мы могли бы получить от их продажи и определенную часть средств. Но это требует и изменений в Бюджетный кодекс. И мы будем вести переговоры с Минфином, чтобы они согласовали нам такую историю", - сказал министр юстиции.
Ранее Малюська уже говорил об идее распродажи тюрем и жаловался на нехватку СИЗО.
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