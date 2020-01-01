Украина договорилась с Deutsche Bahn о реформе Укрзализныци

Самая успешная ж/д-компания Европы поможет реформировать Укрзализныцю.

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Украина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии - Deutsche Bahn. Министерство инфраструктуры Украины подписало соответствующий “Меморандум о взаимопонимании“ с компанией, сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Этот альянс – это логическое продолжение Плана реструктуризации Укрзализныци, которое анонсировал Президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года. Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине, - заявил глава украинского правительства.

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По словам Гончарука, формат сотрудничества предполагает что Украина полностью сохранит за собой контроль над УЗ. Задача немецких специалистов – работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

Поэтому сразу отбрасываю все слухи – ни о какой продаже или аренде такого стратегически важного государственного объекта, как Укрзализныця, речь не идет. Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в Укрзализныце, - отметил премьер.

Напомним, Гончарук рассказал о стратегиях, которые привлекут инвесторов в Украину. Главная задача на сегодня — судебная реформа.

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