Зеленский назвал условие для мира на Донбассе

Военные действия на востоке Украины могут прекратиться в любой день, если этого пожелают заинтересованные стороны.

Война может завершиться, как только этого пожелают все стороны конфликта. Об этом в среду, 22 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает пресс-служба ОП.

"Мы пока не смогли полностью прекратить огонь до сих пор теряем наших граждан. Но я не случайно говорю "пока". Я уверен: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю ", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос основателя ВЭФ Клауса Шваба на публичной сессии в Давосе.

Зеленский также отметил, что, несмотря на блокирование саммита в нормандской формате в предыдущие годы, встреча лидеров Нормандской четверки все-таки состоялась. И в конце прошлого года была реализована важная договоренность об освобождении 76 незаконно удерживаемых украинский.

"Я действительно очень рад, что благодаря нашей команде после трех лет блокировки встречи в нормандском формате наконец в декабре состоялась эта встреча", - заявил Зеленский, выразив благодарность партнерам – Франции и Германии.

Напомним, сегодня президент Зеленский со специальным обращением выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Также Зеленский провел в рамках форума ряд встреч, в частности, состоялись переговоры с президентом ЕБРР.

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