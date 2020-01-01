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Черниговскую ТЭЦ заподозрили в закупке угля из "ЛДНР"

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По данным СБУ, компания через Беларусь покупала уголь у сепаратистов, направляя таким образом деньги на поддержку незаконных вооруженных формирований.
СБУ подозревает Черниговскую ТЭЦ в закупках угля из "ЛДНР"
СБУ подозревает Черниговскую ТЭЦ в закупках угля из "ЛДНР"
facebook.com/pressjfo.news

Правоохранители подозревают компанию Технова (Черниговская ТЭЦ) в покупке угля из "ЛДНР". Об этом говорится в определении Деснянского районного суда Чернигова от 2 января 2020 года.

Как указано в документе, СБУ начала досудебное расследование против ООО Фирма Технова 9 октября 2019 года. По версии следствия, компания с января по октябрь прошлого года закупала через белорусские предприятия уголь, добытый на временно оккупированной территории, хотя в таможенных декларациях страной происхождения угля была указана Россия.

"Импортируемый уголь добывается на неподконтрольной территории Украины и транзитом через Российскую Федерацию и Республику Беларусь ввозится на территорию Украины.  Денежные средства от указанной противоправной деятельности направляются на поддержку незаконных вооруженных формирований, действующих на Востоке Украины", - говорится в судебных материалах.

СБУ со ссылкой на данные Черниговской таможни, отмечает, что за десять месяцев 2019 года Технова оформила 269 таможенных деклараций при импорте угля в режиме импорта из Беларуси.

Суд удовлетворил ходатайства СБУ и обязал компанию предоставить спецслужбе сертификат о происхождении импортного угля, договор об его поставках угля и другие запрашиваемые документы.

Ранее в СБУ заявили о блокировке нелегальной добычи угля на Донбассе. Помимо убытка государству, добыча угля создала угрозу оползней и протекания подземных вод.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что в Украине резко снизилась добыча угля.

 

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Теги: СБУ, суд, Чернигов, донбасс, ТЭЦ, уголь, ДНР
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Источник: korrespondent.net

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