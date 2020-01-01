Украине не надо гармонизировать законы с ЕС - Арахамия

Глава президентской фракции заявил, что Украина должна создавать собственные правила игры, иначе будет самой слабой экономикой в ЕС.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во время выступления в Украинском доме в Давосе в среду, 22 января, заявил, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с ЕС, сообщает Укринформ.

По словам Арахамии, нужно создавать свои правила игры и использовать конкурентные преимущества.

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", - сказал Арахамия.

По его убеждению, Украина должна создать уникальные правила, и "ради использования наших различий будут приходить инвесторы". "Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", - отметил депутат.

Арахамия также подчеркнул важность для Украины создания собственных правил игры и использования "конкурентного преимущества".

"Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют", - подытожил он.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский и представители делегации Украины приняли участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе.

В частности, Зеленский провел переговоры с президентом ЕБРР. А с руководством МВФ обсудил новый транш.

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