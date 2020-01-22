Пропавшую без вести немку нашли на Донбассе

Женщина около месяца числится без вести пропавшей. Она сошла с электрички и не понимала, где находится.

В прифронтовом поселке Донецкой области правоохранители обнаружили без вести пропавшую гражданку Германии, которая в последнее время жила в Киеве. Об этом в среду, 22 января, сообщила пресс-служба полиции области.

Отмечается, что женщина была очень измождена и не понимала, где находится.

"Обессиленную, замерзшую женщину заметили сотрудники полицейской станции в пгт Верхнеторецкое, что на линии разграничения. Пассажирка сошла с электрички и не понимала, где она находится. Правоохранители согрели ее теплым чаем, накормили. Оказалось, что 34-летняя гражданка Германии, проживает в Киеве, более месяца находится в розыске как без вести пропавшая", - говорится в сообщении.

Спасти человека удалось благодаря работе полицейской станции, которая была открыта в канун Нового года на территории железнодорожной станции в поселке Верхнеторецкое Ясиноватского района.

Ранее сообщалось, что под Херсоном откопали тело без вести пропавшего мужчины. Место, где было закопано тело погибшего, указал человек из его близкого окружения.

Напомним, жительница Донбасса пыталась легализовать в Украине россиян и членов "ДНР".

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