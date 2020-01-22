Генпрокурор открыл уголовное дело против Кивы

Нардепа подозревают в нанесении телесных повреждений другому гражданину. Инцидент произошел в одном из ресторанов.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в среду, 22 января, открыл уголовное производство против народного депутата Украины по факту избиения посетителя ресторана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"В среду, 22 января 2019 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо", - говорится в сообщении.

Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по статье об умышленном телесном повреждении средней тяжести (ч.1 ст.122).

Отмечается, что, согласно законодательству, открыть производство в отношении народного депутата Украины может только Генеральный прокурор.

В сообщении не называется фамилия нардепа, относительно которого возбуждено дело, однако сегодня сообщалось, что нардеп от Оппозиционной платформы За жизнь Илья Кива в ресторане ударил одного из посетителей головой. Соответствующее видео также появилось в сети.

Позже сам Кива заявил, что стал жертвой нападения. Он якобы хотел утихомирить дебошира, но получил удар в голову.

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