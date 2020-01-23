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Зеленский посетил Украинский дом в Давосе

Комментариев: 1
В этом году этот пространство Украинского дом в Давосе стало самым большим за всю свою историю.
Зеленский в Украинском доме в Давосе
Зеленский в Украинском доме в Давосе
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский посетил Украинский дом в Давосе (Швейцария), где ознакомился с видеороликом, который призывает инвестировать в украинскую экономику, сообщила пресс-служба Офиса президента вечером 22 января.
 
"Это (Украинский дом в Давосе – ред.) – хорошая возможность для Украины продемонстрировать свое лицо. Мы хотим изменить Украину, но мы можем это сделать только с вашей большой помощью и поддержкой", – сказал президент, обращаясь к представителям бизнеса, которые собрались в Украинском доме.
 
Зеленский поблагодарил авторов видеоролика, который призывает инвестировать в экономику страны.
 
Мультиформатный хаб Ukraine House Davos функционирует уже третий раз в рамках Всемирного экономического форума в Давосе и демонстрирует мировым лидерам бизнеса Украины и ее экономику.
 
Отмечается, что в 2020 году многоформатное пространство Украинского дома стало крупнейшим за всю свою историю.

Напомним, Зеленский во время выступления на форуме в Давосе назвал Украину "недоинвестированной и недолюбленной". Глава государства пообещал ввести новые стимулы для инвестирования в Украине

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Теги: бизнес, Давос, Украинский Дом, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Сливной-Бачок    23.01.2020, 01:39
Оценка:  +14
Сливной-Бачок
А ЗЕлупа когда нибудь вышиванку оденет?
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