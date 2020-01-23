В этом году этот пространство Украинского дом в Давосе стало самым большим за всю свою историю.



Президент Владимир Зеленский посетил Украинский дом в Давосе (Швейцария), где ознакомился с видеороликом, который призывает инвестировать в украинскую экономику, сообщила пресс-служба Офиса президента вечером 22 января.

"Это (Украинский дом в Давосе – ред.) – хорошая возможность для Украины продемонстрировать свое лицо. Мы хотим изменить Украину, но мы можем это сделать только с вашей большой помощью и поддержкой", – сказал президент, обращаясь к представителям бизнеса, которые собрались в Украинском доме.

Зеленский поблагодарил авторов видеоролика, который призывает инвестировать в экономику страны.

Мультиформатный хаб Ukraine House Davos функционирует уже третий раз в рамках Всемирного экономического форума в Давосе и демонстрирует мировым лидерам бизнеса Украины и ее экономику.

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