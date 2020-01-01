Итоги 22 января: Речь Зеленского в Давосе и драка Кивы

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Зеленский выступил в Давосе; Кива устроил драку в Киеве. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Парламент Великобритании окончательно одобрил Brexit

Парламент Великобритании одобрил лоббируемый премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект по условиям выхода королевства из состава Европейского Союза.

Теперь документ направляется на подпись королеве Елизавете II. Если она утвердит документ, Великобритания покинет ЕС в 23:00 31 января.

Кива устроил драку в ресторане

Народный депутат от “Оппозиционной платформы За жизнь“ Илья Кива в ресторане ударил одного из посетителей головой. Соответствующее видео появилось в Сети. Позже сам Кива заявил, что стал жертвой нападения. Он якобы хотел утихомирить дебошира, но получил удар в голову.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл уголовное производство против нардепа по факту избиения посетителя ресторана.

Зеленский выступил на форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава государства назвал Украину “недоинвестированной и недолюбленной“. Зеленский призвал инвестировать в Украину.

“Мировая экономика, находящаяся на грани нового глобального кризиса, требует экономического чуда. Украина - именно то место, где случаются чудеса. И моя цель - чтобы рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина. Так что присоединяйтесь“, - заявил он.

По словам Зеленского, власти уже разработали программу Investment Nanny, которая создаст благоприятный инвестклимат.

“Каждому инвестору, каждая компания, которая приведет в Украину 100 млн долларов плюс, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать, у вас будет менеджер (investment nanny), разговаривающий на пяти языках. 24/7 этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема - у вас будет контакт с менеджером и не будет никакой проблемы“, - сказал президент.

Украинцы отпраздновали День соборности

В Украине отметили День соборности. Киевляне собрались на мосту Патона через Днепр и образовали “живую цепь“ – символ единства Украины. Участники держали в руках украинские флаги, а также скандировали “Слава Украине! – Героям слава!“, “Украина превыше всего!“, “Одна единая соборная Украина!“.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности и призвал объединяться не только вокруг общих традиций, культуры и религии, но и вокруг общих ценностей, среди которых назвал порядочность, толерантность, свободу, демократию, достаток, уважение к закону, частной собственности и друг к другу.

Зеленский допустил встречу с Путиным

Президент Владимир Зеленский Владимир Зеленский допустил встречу с российским лидером Владимиром Путиным 23 января в Израиле.

“У меня послезавтра много подтвержденных встреч в Израиле. И о вероятности этой встречи - может быть. Потому что есть вопросы по обмену наших пленных и крымских татар, которые находятся на территории России. Будет возможность - обсудим это“, – сказал он.

Украина поднялась в рейтинге демократии

В Индексе демократии-2019 Украина улучшила позиции, поднявшись на 78 место из 167 в рейтинге. В обновленном рейтинге Украина набрала 5,90 из 10 возможных баллов, что на 0,21 выше, чем годом ранее. Тем не менее, Украина сохранила статус “гибридной демократии“, куда она попала в 2011 году.

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