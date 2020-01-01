Погода в Украине на 23 января: похолодание и снег с дождем

В Украине ожидается прохладная погода и мокрый снег.

Погода в Украине на 23 января meteo.gov.ua

Сегодня, 23 января, погода в Украине ухудшится, похолодает и пойдет мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях сегодня облачно. Днем 0…+2, ночью 0…+2. Только в Закарпатской области дожди со снегом;

На севере страны снег с дождем. Днем -1...+2, а ночью 0...+2;

В восточных областях также ожидается мокрый снег, температура воздуха днем составит 0…+2, ночью 0…+2;

На юге страны днем +1...+3, а ночью 0...+2;

Сегодня в столице и центральных районах снег с дождем. Днем -1...+1, ночью 0...+2.

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