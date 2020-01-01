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Сутки в ООС: Семь обстрелов, у ВСУ новые потери

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Сепаратисты вели огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ регулярно несут потери на Донбассе
ВСУ регулярно несут потери на Донбассе
facebook.com/pressjfo

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 22 января, а также с начала нынешних суток семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один боец ВСУ погиб, еще один получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 22 января.

Сепаратисты вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Павлополь, Талаковка, Лебединское, Водяное, Майорск и Шумы.

С начала нынешних суток сепаратисты один раз обстреляли позиции ВСУ возле Опытного.

Напомним, за сутки 21 января на Донбассе зафиксировали три вражеских обстрела. Тогда ВСУ не понесли потерь впервые за четыре дня.

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Теги: Донбасс, Обстрел, Сепаратисты, ВСУ, Потери, Новости Донбасса, Операция объединенных сил
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