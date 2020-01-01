Обязанности почетного консула Украины будет выполнять общественный деятель и юрист Ирина Мазур.

Почетный консул Украины Ирина Мазур и посол Украины в США Владимир Ельченко Посольство Украины в США / Facebook

Почетное консульство Украины открылось в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook в четверг, 23 января.

"Символично в День Соборности Украина открыла свое Почетное консульство в Филадельфии, штат Пенсильвания, одном из крупнейших городов восточного побережья США", – говорится в сообщении.

В официальной церемонии открытия приняли участие посол Украины в США Владимир Ельченко, генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов и представители украинской общины Америки.

Почетным консулом Украины в Филадельфии стала общественный деятель, юрист, член совета директоров организации Razom for Ukraine и вице-президент Украинской Федерации Америки Ирина Мазур.

Открытие почетного консульства также посетили конгрессвумен Мэдлин Дин, экс-конгрессмен Джим Герлач, председатель консульского корпуса г.Филадельфия Питер Лонгстрет, епископ УГКЦ Андрей Рабий и Президент U.S.-Ukraine Business Council (USUBC) Морган Уильямс.

Cмотрите фотогалерею: В Филадельфии открылось почетное консульство Украины

Напомним, 11 января стало известно, что Украина открывает почетное консульство в Филадельфии. Тогда было подписано соответствующее соглашение.

Ранее сообщалось, что Украина открыла почетное консульство в итальянском городе Кальяри, который находится на острове Сардиния.

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