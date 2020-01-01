Зеленский и Путин таки встретятся в Израиле - источник

Появились новые детали вероятной встречи двух президентов.

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Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак якобы уже обсудил все детали очередного обмена пленными между Украиной и РФ, а встреча Зеленского и Путина в рамках визита обоих в Израиль должна состоятся.

Об этом сообщает Телеграм-канал “Резидент”, ссылаясь на собственный источник в Офисе президента.

Наш источник в ОП сообщил, что встреча между президентами Украины и России таки состоится в Израиле. Несмотря на риторику помощника Владимира Путина о возможной встречи на ногах, сейчас согласовываются именно прямые переговоры. Наша страна запросила два часа на встречу между лидерами. От Украины вопрос курирует Андрей Ермак, - сказано в сообщении.

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Офис президента эту информацию пока официально подтверждает, но ранее у Зеленского намекнули, что к встрече в формате тет-а-тет готовы.

Напомним, Зеленский допустил переговоры с Путиным в Израиле. Сторонам нужно обсудить вопросы по обмену пленных, которые находятся на территории России, сообщил Зеленский.

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