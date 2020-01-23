Арахамия: Не думаю, что есть план силового освобождения Донбасса

Глава фракции "Слуга народа" исключил силовой метод освобождения Донбасса.

Глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия дал комментарий журналистам российских СМИ на полях Всемирного экономического форума 2020 года в Давосе. Об этом сообщает НВ.

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Так, Арахамия заявил о необходимости “сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон“ на Донбассе, что должно стать “самым сильным сигналом за последние пять лет“.

Целью посещения Всемирного экономического форума в Давосе Арахамия назвал продвижение инвестиционных программ.

Также Арахамия дал комментарии о возможном существовании силового плана освобождения Донбасса от сепаратистов, разработанного СНБО.

Мне неизвестно. Хотя я - член комитета нацбезопасности и обороны, но не могу прокомментировать - просто неизвестно. Я не думаю, что есть такой план, - прокомментировал Арахамия.

Глава фракции “Слуга народа“ отметил, что действующая власть стремится исключительно к мирному урегулированию конфликта.

У нас все усилия последних 6 месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование. При этом мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обеих сторон гибнут люди, поэтому это такой “микс“ ситуаций военной и миротворческих усилий. Поэтому делать все, что от нас зависит на политическом уровне, чтобы, в первую очередь, прекратить огонь, а после этого - совместно выработать конкретные шаги, - добавил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия рассказал, за чей счет “слуги” полетели в Давос.

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