Гончарук: Правительство никуда не уходит

Премьер-министр Украины опроверг слухи о возможной отставке правительства.

Премьер-министр Алексей Гончарук опроверг слухи об отставке правительства, об этом он Гончарук заявил во время Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: Арахамия: Не думаю, что есть план силового освобождения Донбасса

Так, премьер заявил, что уход правительства в отставку, не более чем слухи, также отметив, что вокруг правительства ведется провокация, манипуляция и грязная игра.

Правительство никуда не уходит. Правительство продолжает работать. Мы не планируем никакие отставки, это слухи. Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым не комфортно работать в стране с честным правительством, - сказал Гончарук.

Премьер-министр отметил, что он не планирует никуда уходить и имеет прекрасные отношения с президентом.

Мы будем оставаться настолько долго, насколько нам будет позволять это доверие внутри команды. Сейчас с доверием проблем никаких нет,- подытожил Гончарук.

Напомним, ранее Глава правительства рассказал иностранным инвесторам, что их ждет в Украине и заявил, что сейчас - самый подходящий момент вкладывать в Украину.

Читай также: Зеленский и Путин таки встретятся в Израиле - источник

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.