Гончарук рассказал, как полностью победить коррупцию

Премьер-министр рассказал о борьбе с коррупцией в Украине.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине побеждена коррупция на самом высоком уровне. Однако украинскому правительству еще предстоит победить коррупцию, как явление. Об этом он рассказал во время Украинского завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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"Я верю, что коррупцию на самом высоком уровне можно победить выбрав правильных людей, с правильными ценностями, которые имеют внутреннюю силу противостоять этим соблазнам. Любого другого варианта я не знаю. Нужно просто найти профессиональных, честных людей. Дать им возможность менять Украину и защищать их, потому что их будут бить," - рассказал Гончарук.

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Премьер-министр также отметил, что дляполной победы над коррупцией, нужно уменьшит роль государства в экономике.



"Нужно убрать предпосылки для появления коррупции: упростить процедуры, убрать дурные бумажки, диджитализировать процессы, создавать конкурентные рынки, уменьшить роль государства в экономике. Мы это и делаем," - отметил Гончарук.

Напомним, премьер-министр Украины опроверг слухи о возможной отставке правительства.

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