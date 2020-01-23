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Зеленский с делегацией отдали свои места на форуме в Израиле жертвам Холокоста

Комментариев: 1
Президент и украинская делегация решились на смелый шаг.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация, которая с ним прибыла в Израиль на Всемирный форум памяти Холокосту, отдали свои места людям, которые пережили эту трагедию.

Об этом глава государства сообщил на своем Телеграм-канале.

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Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста через огромный интерес к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию.

Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно, - написал Зеленский.

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При этом глава государства отметил, что это никоим образом не отменяет почтение памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины. Зеленский и его делегация будет принимать участие во всех предусмотренных мероприятиях, а также проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль.

Зеленский акцентировал, что ключевые мероприятия должны посетить именно жертвы Холокоста, которые сохранили человеческие жизни в тот момент, когда это было на грани возможного.

Напомним, Зеленский в Давосе пообщался с пропагандистами РФ. Российские пропагандисты поставили Зеленскому несколько вопросов.

 

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Теги: Зеленский, Израиль, Холокост
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Комментариев (1)
Из_бана    23.01.2020, 10:38
Оценка:  +17
Из_бана
Холокост дословно переводится как всесожженин. Это слово сейчас трактуют как массовое уничтожение. Жертвы холокоста - это те, кого уничтожили 80 лет назад. Кому бубочка уступил свое место? Тому, кого 80 лет назад сожгли? Что за бред?!
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