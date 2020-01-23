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Арахамия: Не было плана по спасению Гончарука

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг слухи о том, что это был его "маневр" по отставке Гончарука.
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
facebook.com/david.braun.50951

Глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия заявил, что если бы президент подписал отставку премьер-министра Алексея Гончарука, то в Верховной Раде нашлись бы голоса за его отставку. Об этом сообщает УП

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Так, Арахамия опроверг информацию о том, что именно он якобы придумал “маневр“ с заявлением об отставке Гончарука на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Могу сказать, что точно принимал участие в том, чтобы выйти из этой трудной ситуации. ... Пытался, потому что это нас касается, мы - власть. И обычным людям на улице вообще безразлично: парламент, правительство или президент. Они говорят “власть, - отметил он.

На вопрос, кто принимал участие в “тушении“ скандала вокруг отставки Гончарука, Арахамия заявил:

Если бы президент согласовал увольнение, а Гончарук бы подал заявление в парламент - голоса в зале нашлись бы, - сказал лидер фракции СН.

Напомним, ранее Премьер-министр Украины опроверг слухи о возможной отставке правительства

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Теги: Арахамия, Гончарук, Отставка
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