Арахамия рассказал, сколько министров могут быть уволены

Арахамия заявил, что в отставку могут уйти несколько министров.

Несколько министров Кабмина могут написать заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в интервью Украинской Правде рассказал глава парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия.

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Нардеп напомнил, что министр развития общин и территорий Алена Бабак изъявила желание об отставке. При этом он не исключил и другие отставки в Кабмине.



"Думаю, 2-3 министра могут. Но об этом рано говорить. Сейчас Бабак обнаружила такое желание, и мы проголосуем за Дениса Шмыгаля (глава Ивано-Франковской ОГА). Что касается других ... Смотрите, это же не политическое правительство, а технократическое", - рассказал Арахамия.



Напомним, премьер-министр Украины опроверг слухи о возможной отставке правительства.

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