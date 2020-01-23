Арахамия о конфликте Богдана и Ермака: Нет сути конфликта

Политики прокомментировал слухи о неприязни чиновников ОП.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия прокомментировал слухи о том, что между главой ОП Андреем Богданом и помощником президента Андреем Ермаком существует конфликт.

Читай также: Зеленский и Путин таки встретятся в Израиле - источник

Об этом Арахамия рассказал в ходе интервью Украинской правде.

По словам политика, оба чиновника являются харизматичными людьми, которые “иногда спорят громче, чем могли бы это делать”.

Нет сути конфликта. Они просто харизматичные люди. Могут иногда спорить громче, чем могли это делать, - сказал Арахамия.

На вопрос о том, ссорился ли Богдан с Ермаком на глазах у Арахамии, глава пропрезидентской фракции ответил:

У нас бывают рабочие совещания - надеюсь, не будет никогда записей этих совещаний.

Читай также: Богдан похвалился перед “парахаботиками” комплиментом от посла США

Напомним, ранее СМИ писали, что у главы ОП Богдана серьезный конфликт с советником президента Ермаком. СМИ сообщают о перманентном конфликте Богдана и Ермака.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.