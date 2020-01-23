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Делом о драке Кивы и Ветерана АТО займется ГБР – СМИ

Комментариев: 4
Обстоятельствами драки нардепа ОПЗЖ и ветерана АТО будет заниматься Государственное бюро расследований.
Нардеп от фракции ОПЗЖ Илья Кива
Нардеп от фракции ОПЗЖ Илья Кива
facebook.com/kivailya

В произошедшей, 22 января, драке народного депутата Ильи Кивы и ветерана АТО Михайла Маймана будет разбираться Государственная служба безопасности Украины. Как сообщается, Киве грозит уголовная ответственность и год исправительных работ. Об это передает сайт Страна.ua

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Как сообщается, изначально полиция изо всех сил оказывала поддержку Киве. Вероятно, ввиду его близости к министру внутренних дел Арсену Авакову.

Так, по заявлению Кивы подняли на ноги полицию Киева, объявили план “Перехват“ с формулировкой необходимости розыска злоумышленника, якобы избившего нардепа в ресторане “Мокко“ на Крещатике и который скрылся на автомобиле “Мерседес“ в сопровождении охраны на “Фольксвагене“.

Полицией оперативно были внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению Кивы и заведено уголовное производство по ч.2 ст.346 УК Украины (Причинение легких телесных повреждений или средней тяжести народному депутату - наказание до 7 лет тюрьмы).

Однако позже, когда была обнародована видеозапись, где видно, что Кива бьет головой Маймана первым, а тот лишь защищается, в Офисе генпрокурора решили отреагировать, и внесли ведомости в ЕРДР статью ч.1 ст.122 УК Украины (Причинение телесных повреждений средней тяжести). 

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Откуда взялась такая оценка травм - непонятно, ведь средняя тяжесть по судебно-медицинским критериям предусматривает наличие переломов.

Также сообщается, что после стычки с Кивой Майман написал заявление в ГБР и потребовал завести дело на Киву.

Так как Кива является нардепом от оппозиционной партии не исключено, что он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье по ч.1 ст.125 УК Украины (Причинение легких телесных), что тянет максимум на наказание - 1 год исправительных работ.

Напомним, ранее Кива подрался в ресторане с ветераном АТО.

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Теги: Кива, Драка, ГБР
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Комментариев (5)
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alex-zol    23.01.2020, 11:30
Оценка:  -1
alex-zol
это и дракой то назвать нельзя)))) два педика побыковали и разбежались.
Coюзник    23.01.2020, 11:13
Оценка:  +6
Coюзник
Блин!!! Два гражданина Украины набили друг другу морды ... какие проблемы??? Приехала полиция ... составила протокол ... имеют право 48 часов в обезьянник ...
Coюзник    23.01.2020, 11:14
Оценка:  +6
Coюзник
Протокол за мелкое хулиганство ... и штраф через суд ...
Coюзник    23.01.2020, 11:14
Оценка:  +6
Coюзник
Все !!!
Carelessangel    23.01.2020, 11:11
Оценка:  +9
Carelessangel
как то мало киви пизды дали
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