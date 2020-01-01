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Масштабный пожар под Одессой: Пылал Нацпарк

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Пожарники не могли потушить пожар из-за отсутствия спецтехники.
Под Одессой горел Национальный парк
Под Одессой горел Национальный парк
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Днем, 22 января, произошел масштабный пожар в Нижнеднестровском Национальном парке в Одесской области. В районе водозаборной станции “Днестр“ загорелся камыш и мусор. Об этом сообщили в пресс-службе Нацпарка.

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Около 15.00 22 января был зафиксирован пожар на территории Нижнеднестровского НПП, в районе озера Погорелого, который распространился к станции “Днестр“. “Через час, между 16.00 и 16.30 часов новый очаг появился уже на смежной, городской территории, в районе Зеленого Хутора, между озерами Попово и Сафьяны, и перебросился на территорию парка. До 19.00 еще горело на берегах реки Турунчук,“ - сообщили в Национальном парке.

В Нацпарке отметили, что такие масштабные пожары практически невозможно тушить без специальной техники.

 

 


Напомним, под Киевом произошел масштабный пожар в Мебельном городке

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Теги: пожар, Одесса, нацпарк, камыш
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