Масштабный пожар под Одессой: Пылал Нацпарк

Пожарники не могли потушить пожар из-за отсутствия спецтехники.

Днем, 22 января, произошел масштабный пожар в Нижнеднестровском Национальном парке в Одесской области. В районе водозаборной станции “Днестр“ загорелся камыш и мусор. Об этом сообщили в пресс-службе Нацпарка.

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“Около 15.00 22 января был зафиксирован пожар на территории Нижнеднестровского НПП, в районе озера Погорелого, который распространился к станции “Днестр“. “Через час, между 16.00 и 16.30 часов новый очаг появился уже на смежной, городской территории, в районе Зеленого Хутора, между озерами Попово и Сафьяны, и перебросился на территорию парка. До 19.00 еще горело на берегах реки Турунчук,“ - сообщили в Национальном парке.



В Нацпарке отметили, что такие масштабные пожары практически невозможно тушить без специальной техники.





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