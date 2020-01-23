В Давосе Гончарук учил инвесторов говорить Слава Украине

Премьер заявил, что экономика Украины развивается большими темпами, чем в среднем мир.

Премьер-министр Алексей Гончарук на экономическом форуме в Давосе рассказал, как стать успешным в Украине. По мнению министра, для этого нужно знать слова - “Слава Украине“.

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“Для того, чтобы быть успешным в Украине, для инвестора: вы должны знать только пару слов -“ Слава Украине!“. Если вы знаете эти два слова - то точно вы будете чувствовать себя в Украине, как дома. Повторите за мной - “Слава Украине!“ - “Героям слава!“ - заявил премьер-министр.

Сегодня у нас начала укрепляться гривна, что означает возвращение доверия к государству. Конечно, это только начало - Гончарук

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Премьер-министр подчеркнул, что в правительстве нет коррупции на высоком уровне. Однако Украина - большая страна, в которой все еще существуют коррупционные риски. Для их минимизации потребуется большая работа по диджитализации, уменьшению контроля и упрощению некоторых бюрократических процедур. Именно поэтому внедряется проект “инвест-няня“, так как государство понимает, что комфорт инвестору необходим уже сейчас.

Как говорил уважаемый господин Квасьневский, Украина должна хорошо выполнять домашние задания. Мы это очень хорошо понимаем, и за последние 6 месяцев сделано очень много - отметил премьер

Премьер-министр рассказал, почему Украина является одной из самых привлекательных стран для инвестирования.

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“Я считаю, что сейчас лучшее время для инвестиций в Украине и причин для этого много. Первая и главная причина - сейчас Украина наиболее привлекательная развивающаяся экономика. Мы имеем молодого президента, молодое правительство и парламент. Мы трансформируем страну настолько быстро, насколько это возможно. Мы демонополизируем энергетику и нашу инфраструктуру, мы меняем системы образования и здравоохранения, привлекая инвесторов на равных с государственными институтами условиях. Эта работа базируется на макроэкономической стабильности. Сейчас мы имеем рекордные за последние 7 лет размеры золотовалютных резервов НБУ“ - отметил премьер.

Мы завершили анбандлинг Нафтогаза, приняли Закон о концессии, передали 500 предприятий под приватизацию, обновили менеджмент налоговой и таможенной, а также Фонда государственного имущества. Мы делаем все, чтобы уже в этом году инвестор чувствовал себя максимально комфортно - заявил Гончарук

Ранее сообщалось о том, что Украина договорилась с Deutsche Bahn о реформе Укрзализныци. Самая успешная ж/д-компания Европы поможет реформировать Укрзализныцю.

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