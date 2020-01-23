В Херсоне сожгли офис партии Шария: За информацию дают 100 тыс. гривен

В партии Шария поджог назвали террористическим актом.

В ночь на 23 января, в Херсоне, неизвестные сожгли дотла штаб партии Шария. Об этом на своем канале в Telegram сообщила журналистка Ольша Шарий.

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Офис, который располагался в одном из жилых домов Херсона, полностью уничтожен огнем. Глава партии Анатолий Шарий заявил,что считает поджог террористическим актом.



“Это никакой не поджог, это натуральный теракт, который мог привести к множественным жертвам среди мирного населения“, – сказал Шарий.



Журналистка Ольга Шарий отметила, что партийцы намерены намерены контролировать ход расследования поджога.

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“Я вынуждена сказать, что мы эти ситуации не хаваем, как хавали остальные все эти годы. Иногда стоит только подумать, а уже появляются народные мстители, которые напаивают мочой. Бывает же такое. Даже не подумали бы никогда такое делать. Мы вторую щеку подставлять не будем. Надо будет - пойдем войной, но своих людей защитим. Законной войной, безусловно,“ - написала Шарий.



В партии заявили, что намерены дать вознаграждение в виде 50 000 гривен за видео с регистраторов и камер, где четко видны лица поджигателей. За подтвержденную информацию о поджигателе - 100 000 гривен.





Напомним, масштабный пожар случился под Одессой: Пылал Нацпарк.

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