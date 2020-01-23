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В Херсоне сожгли офис партии Шария: За информацию дают 100 тыс. гривен

Комментариев: 7
В партии Шария поджог назвали террористическим актом.
В Херсоне сожгли офис партии Шария
В Херсоне сожгли офис партии Шария
Ольга Шарий/Telegram

В ночь на 23 января, в Херсоне, неизвестные сожгли дотла штаб партии Шария. Об этом на своем канале в Telegram сообщила журналистка Ольша Шарий.

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Офис, который располагался в одном из жилых домов Херсона, полностью уничтожен огнем. Глава партии Анатолий Шарий заявил,что считает поджог террористическим актом.

Это никакой не поджог, это натуральный теракт, который мог привести к множественным жертвам среди мирного населения“, – сказал Шарий.

Журналистка Ольга Шарий отметила, что партийцы намерены намерены контролировать ход расследования поджога.

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Я вынуждена сказать, что мы эти ситуации не хаваем, как хавали остальные все эти годы. Иногда стоит только подумать, а уже появляются народные мстители, которые напаивают мочой. Бывает же такое. Даже не подумали бы никогда такое делать. Мы вторую щеку подставлять не будем. Надо будет - пойдем войной, но своих людей защитим. Законной войной, безусловно,“ - написала Шарий.

В партии заявили, что намерены дать вознаграждение в виде 50 000 гривен за видео с регистраторов и камер, где четко видны лица поджигателей. За подтвержденную информацию о поджигателе - 100 000 гривен.



Напомним, масштабный пожар случился под Одессой: Пылал Нацпарк.

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Теги: Шарий, партия Шария, штаб, Херсон, пожар
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Комментариев (7)
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Алехандер    23.01.2020, 13:01
Оценка:  0
Алехандер
Толик шарий решил попиариться на самоподжоге. Толик, толик, по тебе давно турма плачет.
ftb1    23.01.2020, 12:01
Оценка:  -2
ftb1
В Украине нацизма нет!
Путин-Xyйло    23.01.2020, 12:48
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
А "партия" Шария?
PINKIPAU    23.01.2020, 11:47
Оценка:  +18
PINKIPAU
Еб аный прокацапский холуй Шарий.
ZaPetra    23.01.2020, 11:59
Оценка:  -19
ZaPetra
Если человек не поддерживал майдан и шоколадную власть это не означает что он "пркацапский".
PINKIPAU    23.01.2020, 12:25
Оценка:  +8
PINKIPAU
Вас наверное из одного кармана платят(((.
alex-zol    23.01.2020, 12:26
Оценка:  -10
alex-zol
Кому ты обьяснешь, одноклеточному черту))))
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