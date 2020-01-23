В 2019 году на журналистов нападали 75 раз

Больше всего нападений на журналистов зафиксировано в Киеве и Киевской области.

В 2019 году в Украине зафиксировали 75 случаев нападения на представителей СМИ с применением насилия к журналистам. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины на своем сайте.

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Как говорят данные Индекса физической безопасности журналистов, в 12 случаях на журналистов нападали чиновники или депутаты, также в 5 случаях это были правоохранители, в 3 инцидентах было применено оружие.

Так, в НСЖУ заявили, что одним из самых резонансных происшествий в прошлом году стало нападение на черкасского журналиста-расследователя Вадима Комарова, который находился в коме после избиения, а 4 мая умер.

Происшествие случилось утром 4 мая - прохожие увидели на улице в Черкассах жестоко избитого журналиста и вызвали “скорую“. Свыше месяц Вадим без сознания находился в состоянии медицинской комы... Через 46 дней, так и не придя в сознание, журналист скончался, - напомнили в НСЖУ.

По словам председателя Национального союза журналистов Сергея Томиленко, с 2017 года было зафиксировали 250 инцидентов с применением силы к журналистам.

Индекс физической безопасности журналистов в Украине nsju.org

Напомним, ранее на журналистов, задававших острые вопросы рейдерам Микитася, напали после пресс-конференции.

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