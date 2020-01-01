В Радехове грабители пытали целую семью: Умерла хозяйка дома

Полиция Львовщины расследует зверское разбойное нападение.

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В городе Радехов на Львовщине вечером в среду, 22 января, группа вооруженных людей в масках совершила разбойное нападение на частный дом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Во время нападения в доме находилось пять человек - 61-летний мужчина, трое женщин 34, 59 та 87 лет, а также двое детей 1 и 5 лет.

Нападавшие жестоко пытали владельца дома и нанесли телесные повреждения женщинам, требуя указать место хранения денег и ценностей, после чего завладели средствами и скрылись. От полученных травм одна из женщин скончалась на месте происшествия, - рассказал начальник львовской областной полиции Василий Виконский.

В полиции уточнили, что от пыток умерла женщина 59 лет.

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Как сообщает издание “Факты“, дом, на который совершено нападение, принадлежит директору Радеховского лесхоза. Нападавшие, которых было якобы пятеро, якобы представились сотрудниками СБУ и под предлогом обыска ворвались в дом. Издание уточняет, что от полученных травм на месте умерла жена директора лесхоза, а он сам в тяжелом состоянии госпитализирован.

По данному факту следственным управлением полиции Львовщины открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества и лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества соответственно.

Напомним, в Днепре полиция расследует жестокое нападение. 19-летнему грабителю показалось, что простого избиения жертвы недостаточно, и он применил нож.

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