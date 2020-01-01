На Львовщине под колесами двух авто погибла 15-летняя девушка

Полицейские расследуют обстоятельства гибели пятнадцатилетней девушки в результате ДТП в Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 января около 7.00 в одном из сел Яворовского района Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Следствие установило, что водитель микроавтобуса “Рено Трафик“ 52-летний житель Городокского района, совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу. От удара девушка упала на полосу встречного движения, где на нее совершил наезд автомобиль “Рено Сценик“, которым управлял 66-летний житель Яворивского района.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП в Львовской области lv.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Одессе полицейский сбил пенсионерку с ребенком.

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