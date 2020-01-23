“Тебя лично расстреляют”: В Одессе охрана академии накинулась на журналистку

Девушка пришла проверить пожарную безопасность.

В Одессе охранник Государственной академии строительства и архитектуры накинулся на журналистку, которая пришла в ВУЗ проверить пожарную безопасность, а также пообещал расстрелять ее.

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Об этом сообщает издание УСИ.

По предварительной информации, девушка нашла в 9-этажном корпусе всего два огнетушителя и не обнаружила ни одного пожарного рукава. С вопросом о том, где искать остальные пожарные рукава, журналистка обратилась к вахтерше. Та в свою очередь вызвала охранника.

Мужчина вел себя агрессивно, снял с журналистки удостоверение и отказался отдавать. Также он угрожал расстрелять ее. Девушка вызвала копов. К моменту прибытия полиции охранник отдал документ.

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Журналистка написала заявление по факту препятствования журналистской деятельности.

Напомним, в 2019 году на журналистов нападали 75 раз. Больше всего нападений на журналистов зафиксировано в Киеве и Киевской области.

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