Шокирующие цифры: Опубликованы данные электронной переписи населения

Проведенный анализ показал радикальные изменения в демографической ситуации.

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Кабинет министров Украины опубликовал данные так называемой “электронной переписи населения“, которая состоялась в конце прошлого года. Обобщенные данные в своем Телеграм-канале представил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Согласно опубликованным данным, наличное население Украины на сегодняшний день составляет 37 млн 289 тыс. человек. При этом имеется значительная диспропорция между количеством мужчин и женщин. Так, на 20,01 млн женщин в Украине приходится только 17,28 млн мужчин.

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Численность возрастных групп распределилась так:

Дети до 14 лет – 5,7 млн (15,4% населения).

Молодежь 15-24 года – 3,5 млн (9,6%).

Средний возраст 25-54 года – 16,4 млн (44,1%).

Предпенсионный возраст 55-64 года – 5,2 млн (14,1%).

Пенсионный возраст от 65 лет – 6,2 млн (16,8%).

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Все данные приводятся по состоянию на 1 декабря 2019 года и не учитывают демографическую ситуацию на оккупированных территория Крыма и Донбасса.

Перепись проводилась не по традиционной методике с подомовым обходом, а современными методами анализа электронных баз данных. В частности использовались такие методы.

Метод. Данные мобильных операторов. Сбор статистики и ее анализ. Метод. Данные пенсионного фонда. Сбор статистики и ее экстраполяция через поло-возрастную структуру. Метод. Реестровый. Анализ данных из государственного реестра физических лиц (включая тех, кто отказался от ИНН).

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Максимальная разница между результатами различных методов составляет 2.86%.

Как отметил Дмитрий Дубилет, на проведение электронной переписи потребовалось 3 месяца напряженной работы. При этом для государства эта работа не стоила никаких дополнительных денег. В то же время отмечается, что перепись населения традиционными методами, как в 2001 году, обошлась бы в 3,4 млрд грн, а ее итоги стали бы известны не ранее первого квартала 2021 года.

Напомним, Дубилет рассказал, о способе сэкономить на внедрении электронной акцизной марки. Система будет наносить штрих-код на бумажные акцизные марки.

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