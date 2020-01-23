Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Перелом носа и сотрясение мозга: Как чувствует себя избитый Кивой ветеран АТО

Комментариев: 3
Лещенко рассказал, как себя чувствует потерпевший.
Ветеран в больнице
Ветеран в больнице
скриншот

Появились подробности о состоянии ветерана АТО Маймана, на которого вчера напал нардеп ОПЗЖ Илья Кива в кафе Мокко, расположенного в центре Киева.

Читай также: Делом о драке Кивы и Ветерана АТО займется ГБР – СМИ

Об этом на своем Телеграм-канале рассказал экс-нардеп Сергей Лещенко.

По словам Лещенко, у потерпевшего ветерана АТО переломм носа, а также сотрясение мозга.

Лещенко отметил, что Рябошапка передал это дело из Нацполиции и ГБР, поскольку хочет избежать конфликта интересов. Также экс-нардеп намекнул на связь Кивы и министра МВД Арсена Авакова.

Как известно, Кива входит в близкое окружение министра внутренних дел Арсена Авакова. Министр награждал Киву пистолетом и назначал главой департамента борьбы с наркотрафиком. Также Кива принимал участие в кампании против главы НАБУ Артема Сытника из-за расследования дела по рюкзакам Авакова, - написал экс-нардеп.

Читай также: Генпрокурор открыл уголовное дело против Кивы

Напомним, Кива после драки с ветераном АТО показал их переписку. Скандал с участием Кивы и ветерана АТО получил продолжение.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ГБР, Кива, Майман, ветеран АТО, драка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
sun2014    23.01.2020, 12:55
Оценка:  -4
sun2014
значит заслужил убийца детей Донбасса
shk67    23.01.2020, 12:44
Оценка:  +9
shk67
Насри в рот киве!
atos    23.01.2020, 12:35
Оценка:  -16
atos
Ветеранусы уже не те, как были раньше киборги, тут Вася своим пустым черепком увалил, и ветерАнУса чутка не убил)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь