Перелом носа и сотрясение мозга: Как чувствует себя избитый Кивой ветеран АТО

Лещенко рассказал, как себя чувствует потерпевший.

Появились подробности о состоянии ветерана АТО Маймана, на которого вчера напал нардеп ОПЗЖ Илья Кива в кафе Мокко, расположенного в центре Киева.

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Об этом на своем Телеграм-канале рассказал экс-нардеп Сергей Лещенко.

По словам Лещенко, у потерпевшего ветерана АТО переломм носа, а также сотрясение мозга.

Лещенко отметил, что Рябошапка передал это дело из Нацполиции и ГБР, поскольку хочет избежать конфликта интересов. Также экс-нардеп намекнул на связь Кивы и министра МВД Арсена Авакова.

Как известно, Кива входит в близкое окружение министра внутренних дел Арсена Авакова. Министр награждал Киву пистолетом и назначал главой департамента борьбы с наркотрафиком. Также Кива принимал участие в кампании против главы НАБУ Артема Сытника из-за расследования дела по рюкзакам Авакова, - написал экс-нардеп.

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Напомним, Кива после драки с ветераном АТО показал их переписку. Скандал с участием Кивы и ветерана АТО получил продолжение.

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