Пленные, татары и украинцы в РФ: Зеленский рассказал о новом обмене
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Украина и Россия начали переговоры о новом обмене удерживаемыми лицами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии СМИ в Иерусалиме, сообщает Офис президента.
Зеленский рассказал, что Украина готовит два отдельных обмена. Первый – обмен с оккупационными властями ОРДЛО. По словам президента, список на этот обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц.
Второй обмен будет происходить уже непосредственно с Россией.
Мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымскими татарами, других украинцев, находящихся на территории России, - сказал Зеленский.
Напомним, в СБУ рассказали, сколько украинцев находится в плену в ОРДЛО. 184 украинца незаконно удерживаются террористами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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