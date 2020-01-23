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Пленные, татары и украинцы в РФ: Зеленский рассказал о новом обмене

Комментариев: 2
Переговоры с Россией ведутся активно и уже есть первый список на обмен.
Зеленский рассказал, что Украина готовит два отдельных обмена
Зеленский рассказал, что Украина готовит два отдельных обмена
president.gov.ua

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Украина и Россия начали переговоры о новом обмене удерживаемыми лицами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии СМИ в Иерусалиме, сообщает Офис президента.

Зеленский рассказал, что Украина готовит два отдельных обмена. Первый – обмен с оккупационными властями ОРДЛО. По словам президента, список на этот обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц.

Второй обмен будет происходить уже непосредственно с Россией.

Мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымскими татарами, других украинцев, находящихся на территории России, - сказал Зеленский.

Напомним, в СБУ рассказали, сколько украинцев находится в плену в ОРДЛО. 184 украинца незаконно удерживаются террористами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Теги: Зеленский, президент, Россия, Крым, ОРДЛО, обмен пленными
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Комментариев (3)
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ftb1    23.01.2020, 12:58
Оценка:  0
ftb1
О, уже официально начали делить на татар и других, типа второстепенных украинцев.
PINKIPAU    23.01.2020, 12:48
Оценка:  +1
PINKIPAU
Страна террорист-Российская федерация, действует методами Палестинской автономии, Ирана, Северной Кореи. Постоянно захватывает заложников.
ftb1    23.01.2020, 13:01
Оценка:  0
ftb1
А уточнение - Российская федерация, это что б не спутали со страной, где с 2014 года во власти были террористы совершившие гос. переворот?
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