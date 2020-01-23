Пленные, татары и украинцы в РФ: Зеленский рассказал о новом обмене

Переговоры с Россией ведутся активно и уже есть первый список на обмен.

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Украина и Россия начали переговоры о новом обмене удерживаемыми лицами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии СМИ в Иерусалиме, сообщает Офис президента.

Зеленский рассказал, что Украина готовит два отдельных обмена. Первый – обмен с оккупационными властями ОРДЛО. По словам президента, список на этот обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц.

Второй обмен будет происходить уже непосредственно с Россией.

Мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымскими татарами, других украинцев, находящихся на территории России, - сказал Зеленский.

Напомним, в СБУ рассказали, сколько украинцев находится в плену в ОРДЛО. 184 украинца незаконно удерживаются террористами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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