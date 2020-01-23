Минобороны: Ловить призывников в клубах и на улице не будем

Министерство обороны пообещало не отлавливать призывников в ночных клубах и на улице, однако уклонистов наказывать будет.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что отрицательно относится к идее вылавливания призывников на службу в армию на улицах и в ночных клубах. Об этом он рассказал в эфире “Завтрак с 1+1“.

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Так, министр отметил, что насильственное вылавливание молодых людей призывного возраста неприемлемо, а также напомнил, что есть закон, по которому призывник должен быть уведомлен в надлежащей форме.

Также он добавил, что уголовная ответственность за уклонение от службы в вооруженных силах остается.

Мы категорически не воспринимаем информацию, когда делают насильственные приводы, ловят на улице, дискотеках, в очередях абитуриентов и так далее. Есть четко выписанный порядок, постановление Кабмина и закона, каким образом должно происходить сообщение призывника. Есть административная и уголовная ответственность за уклонение от срочной службы и она остается. Человек должен прийти самостоятельно, но если она не приходит или уходит - за это наступает ответственность, - отметил Загороднюк.

Кроме того, министр объяснил, что призыв на службу будет обязательным с 20-ти лет, с 18-19 юноши могут пойти на службу добровольно.

Мы сделали так, чтобы эта возможность сейчас была, но только для тех, кто хочет этого добровольно. С 20-ти лет - это будет обязательно, с 18-ти, 19-ти – добровольно, - сказал Загороднюк.

Министр напомнил, что вводится линия правовой помощи, куда можно обратиться в случае нарушений во время проведения призывной кампании.

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Также министр указал, что призывники-срочники не будут привлекаться к службе в район проведения операции Объединенных сил.

У нас есть такие ситуации, когда человек подписывает контракт, ему 18 или 19 лет и как контрактник он уже едет в ООС, но речь ни в коем случае не идет о срочниках“, - отметил Загороднюк.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, что будет со службой по призыву.

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