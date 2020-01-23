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Под Ровно отчим изнасиловал 14-летнюю падчерицу: девушка беременна

Комментариев: 1
Девушка ждет ребенка от своего насильнику.
Фото илюстративное
Фото илюстративное
depositphotos

В Здолбуновском районе Ровенской области полиция задержала отчима-насильника, который изнасиловал свою 14-летнюю падчерицу.

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Об этом сообщает Здолбунов Медиа.

Сообщается, что преступление произошло в себе Стебливка. Отчим систематически осуществлял насильственные действия сексуального характера. Девочка росла в многодетной семьи и боялась признаться об этом матери.

Вследствие насильственных действий девочка забеременела.

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На данный момент местные СМИ пишут, что насильник задержан. Полиция детали инцидента пока не комментирует.

Напомним, в Одессе отчим напоил и изнасиловал 15-летнюю падчерицу. Девушку осмотрели врачи, а с места происшествия, где живет семья, правоохранители изъяли вещественные доказательства.

 

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Теги: отчим, изнасилование, беременность, полиция
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Комментариев (1)
ИИИИИИИИИИ    23.01.2020, 13:46
Оценка:  +1
ИИИИИИИИИИ
от своего насильнику., произошло в себе Стебливка. БМ - у вас автор статьи не в себе? Или вам пишет министр образования?
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