Под Ровно отчим изнасиловал 14-летнюю падчерицу: девушка беременна
В Здолбуновском районе Ровенской области полиция задержала отчима-насильника, который изнасиловал свою 14-летнюю падчерицу.
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Об этом сообщает Здолбунов Медиа.
Сообщается, что преступление произошло в себе Стебливка. Отчим систематически осуществлял насильственные действия сексуального характера. Девочка росла в многодетной семьи и боялась признаться об этом матери.
Вследствие насильственных действий девочка забеременела.
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На данный момент местные СМИ пишут, что насильник задержан. Полиция детали инцидента пока не комментирует.
Напомним, в Одессе отчим напоил и изнасиловал 15-летнюю падчерицу. Девушку осмотрели врачи, а с места происшествия, где живет семья, правоохранители изъяли вещественные доказательства.
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