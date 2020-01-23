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В Украину не пустили сразу трех политиков из РФ

Комментариев: 8
Двое "единоросов" и один коммунист очень хотели попасть в Киев, но их завернули в аэропорту.
Сразу трое российских политиков пытались попасть в Украину в один день
Сразу трое российских политиков пытались попасть в Украину в один день
dpsu.gov.ua

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Вечером, 22 января, в столичных аэропортах “Борисполь“ и “Киев (Жуляны)“ трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПСУ).

Отмечается, что первый гражданин России прибыл рейсом из Лондона в “Борисполь“. Быстро выяснилось, что россиянин является представителем путинской политической партии “Единая Россия“ и к тому же бывшим мэром одного из областных центров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании Закона Украины “О пограничном контроле“ в нашу страну его не пропустили. Утром, 23 января, россиянин вылетел из “Борисполя“ в Германию.

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Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска “Киев (Жуляны)“. Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также оказался представителем “Единой России“, другой – компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом.

Напомним, в погранслужбе объяснили, почему пустили в Украину певца Dr.Alban. Ранее певцу был закрыт въезд из-за его концертов в оккупированном Крыму.

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Теги: Россия, ГПСУ, Киев, аэропорт, Борисполь, Жуляны
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Комментариев (8)
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BROKER666    23.01.2020, 13:37
Оценка:  +19
BROKER666
нехyй шастать
Колишній-східняк    23.01.2020, 13:30
Оценка:  +19
Колишній-східняк
Теперь, если и удастся, то только на танке, как многие из них угрожали...
Логичская-цель    23.01.2020, 13:25
Оценка:  -6
Логичская-цель
Киев на 10 лет передаст управление железными дорогами Германии
Планируется, что немцы займутся «реформированием управленческих механизмов» украинских железных дорог. Контроль над ними сохранит Киев
Логичская-цель    23.01.2020, 13:25
Оценка:  -5
Логичская-цель
«Девок туркам, “МоторСич” китайцам, зализныцю немцам, суверенитет американцам… Скажите, н...я мы вас от фашистов в ВОВ освобождали?» — возмущённо вопрошает один из пользователей.
Coюзник    23.01.2020, 13:29
Оценка:  +21
Coюзник
Освободите нас от России ...
Колишній-східняк    23.01.2020, 13:36
Оценка:  +17
Колишній-східняк
Есть и встречный вопрос - а на х...я было сдавать?
strelokc    23.01.2020, 14:12
Оценка:  +2
strelokc
Угу..вспомните пакт Молотова и Риббентропа... и посмотрите, что сейчас власть рф делает с собственным Народом! Коль мозгов нет у людей, будет издевательство и далее, не только над народом но и соседними странами.
Пока народ рф не вкючит мозги и не сделает ответные действия, не будет покоя никому. =(
Woodbrother    23.01.2020, 13:22
Оценка:  +24
Woodbrother
Совсем страх потеряло кремлевское быдло.
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