В Украину не пустили сразу трех политиков из РФ
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Вечером, 22 января, в столичных аэропортах “Борисполь“ и “Киев (Жуляны)“ трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПСУ).
Отмечается, что первый гражданин России прибыл рейсом из Лондона в “Борисполь“. Быстро выяснилось, что россиянин является представителем путинской политической партии “Единая Россия“ и к тому же бывшим мэром одного из областных центров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании Закона Украины “О пограничном контроле“ в нашу страну его не пропустили. Утром, 23 января, россиянин вылетел из “Борисполя“ в Германию.
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Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска “Киев (Жуляны)“. Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также оказался представителем “Единой России“, другой – компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом.
Напомним, в погранслужбе объяснили, почему пустили в Украину певца Dr.Alban. Ранее певцу был закрыт въезд из-за его концертов в оккупированном Крыму.
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Пока народ рф не вкючит мозги и не сделает ответные действия, не будет покоя никому. =(