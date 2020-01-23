В Украину не пустили сразу трех политиков из РФ

Двое "единоросов" и один коммунист очень хотели попасть в Киев, но их завернули в аэропорту.

Сразу трое российских политиков пытались попасть в Украину в один день dpsu.gov.ua

Читай также: В Украину не пустили российскую пропагандистку из-за фото ВКонтакте

Вечером, 22 января, в столичных аэропортах “Борисполь“ и “Киев (Жуляны)“ трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПСУ).

Отмечается, что первый гражданин России прибыл рейсом из Лондона в “Борисполь“. Быстро выяснилось, что россиянин является представителем путинской политической партии “Единая Россия“ и к тому же бывшим мэром одного из областных центров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании Закона Украины “О пограничном контроле“ в нашу страну его не пропустили. Утром, 23 января, россиянин вылетел из “Борисполя“ в Германию.

Читай также: Украинский клуб выгнал футболиста из-за поездки в Россию

Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска “Киев (Жуляны)“. Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также оказался представителем “Единой России“, другой – компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом.

Напомним, в погранслужбе объяснили, почему пустили в Украину певца Dr.Alban. Ранее певцу был закрыт въезд из-за его концертов в оккупированном Крыму.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.