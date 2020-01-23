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Убийство девушек в Новый год: одна из них точно предсказала свою смерть

Комментариев: 3
Найден личный дневник девушки.
Погибшие девушки
Погибшие девушки
Информатор

Обнаружены новые обстоятельства странной смерти 19-летней Марии Камыниной и 16-летней Евы Лысенко, которых нашли в шкафу на балконе арендованной киевской квартиры.

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Об этом рассказали родные убитой Марии в эфире программы Касается каждого.

Выявилось, что Мария Камынина вела личный дневник. В блокноте девушка писала жуткие рассказы и даже точно предсказала собственное убийство. 

Родные и друзья девушки рассказали, что она увлекалась фильмами ужасов, носила темную одежду. Родственники Марии были уверены, что все истории в ее дневнике - вымышленные. Между тем, последние записи, привели их в ужас.

В тот день, когда я выбрала все неправильно, моя жизнь оборвалась, будто зависла во времени, я жила несколько лет вне ее. Как это случилось? Если кого-то это волнует, то я перескажу в подробностях мое убийство, - написала Мария накануне своего убийства.

Более того, девушка детально описала свою смерть, а также реакцию подруги Евы на трагедию.

Все произошло быстро, практически за минуту. Я, уже, ни на что, не реагируя, лежала в крепких объятиях "убийцы". Поскольку я не могла сдвинуться с места, мне пришло в голову дотянуться до них рукой, хоть дотронуться в последний раз. "Она мертва", - я услышала это из уст Евы, она возмущенно смотрела на Сергея, заплакала, а потом обняла, - написала Мария перед смертью.

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К слову, подозреваемого в двойном убийстве также зовут Сергей. Сейчас он находится в СИЗО, идет следствие.

Эксперты, изучив записи в дневнике убитой, заявили, что девушки хорошо знали своего убийцу и в квартиру, которая стала для них местном смерти, пришли добровольно.

Напомним, ранее мы сообщали, при которых обстоятельствах погибли 16-летняя Ева и 18-летняя Мария. Причиной убийства двух девушек на Подоле стали их мобильные телефоны.

 

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Теги: убийство, девушки, Киев, подробности, дневник
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Комментариев (3)
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Из_бана    23.01.2020, 14:06
Оценка:  +8
Из_бана
Что вы пургу гоните?! Какое предсказала?! Просто пофантазировала. А фантазии имеют свойство иногда сбываться. Так что тут точнее - накаркала.
ParisMA    23.01.2020, 14:26
Оценка:  -2
ParisMA
выдумка для ШОУ! нашли на чем ШОУится! дебиллы плять!
Колишній-східняк    23.01.2020, 13:33
Оценка:  +18
Колишній-східняк
Когда-то были такие себе прибацанные, которые звались готы. Не знаю, есть за сейчас приверженцы такой молодёжной субкультуры.
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