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САП подписала подозрение о коррупции двум бывшим топ-чиновникам - СМИ

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Бывших чиновников подозревают в хищении крупной суммы из государственного бюджета.
Экс-нардеп Георгий Логвинский
Экс-нардеп Георгий Логвинский
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Следователи Специальной антикоррупционной прокуратуре подготовили подозрения бывшему народному депутату от “Народного фронта“ Георгию Логвинского и бывшей первой замминистра юстиции Натальи Бернацкой. Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на свои собственные источники. 

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Бывших чиновников подозревают в хищении 54 миллионов гривен из государственного бюджета Украины.

Сообщается, что по информации НАБУ, еще в 2015-2016 годах Логвинский с помощью топ-чиновников Минюста смог незаконно вывести из бюджета 54 млн гривен. По данным следствия, к схеме причастны 6 человек: Логвинский, Бернацкая, бывший правительственный уполномоченный по Европейского суда по правам человека и трое других пособников.

Напомним, делом о драке Кивы и Ветерана АТО займется ГБР.

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Теги: Бернацкая, Логвинский, коррупция, САП
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