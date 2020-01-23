Зеленский помолился у Стены Плача в Иерусалиме: Просил мира Украине

Президент Украины принял участие в религиозном обряде в одном из главных святых мест иудаизма.

Читай также: Пленные, татары и украинцы в РФ: Зеленский рассказал о новом обмене

В ходе своего визита в Израиль Президент Украины Владимир Зеленский посетил Стену Плача, где присоединился к молитве за мир в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Молитву совместно зачитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, раввин Рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

Мир – это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах, - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский с делегацией отдали свои места на форуме в Израиле жертвам Холокоста. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.