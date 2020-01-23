Зеленский помолился у Стены Плача в Иерусалиме: Просил мира Украине
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В ходе своего визита в Израиль Президент Украины Владимир Зеленский посетил Стену Плача, где присоединился к молитве за мир в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Молитву совместно зачитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, раввин Рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.
Мир – это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах, - заявил Владимир Зеленский.
Напомним, Зеленский с делегацией отдали свои места на форуме в Израиле жертвам Холокоста. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства.
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- ну и как?
- та... все равно шо со стенкой разговариваешь