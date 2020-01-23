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Зеленский помолился у Стены Плача в Иерусалиме: Просил мира Украине

Комментариев: 6
Президент Украины принял участие в религиозном обряде в одном из главных святых мест иудаизма.
Зеленский посетил Стену Плача
Зеленский посетил Стену Плача
facebook.com/president.gov.ua

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В ходе своего визита в Израиль Президент Украины Владимир Зеленский посетил Стену Плача, где присоединился к молитве за мир в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Молитву совместно зачитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, раввин Рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

Мир – это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах, - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский с делегацией отдали свои места на форуме в Израиле жертвам Холокоста. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства.

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Теги: Зеленский, президент, Израиль, Иерусалим, Стена Плача, молитва, раввин
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Комментариев (6)
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Lyonya-Space    23.01.2020, 14:00
Оценка:  +9
Lyonya-Space
Ого, сколько родни у преза...
Serg2176    23.01.2020, 13:57
Оценка:  +9
Serg2176
анекдот: -вчера молился у стены плача
- ну и как?
- та... все равно шо со стенкой разговариваешь
Зелибоба    23.01.2020, 13:30
Оценка:  -15
Зелибоба
Так он православный или иудей? Я не пойму. И на Библии клянётся и кипу одевает...
Woodbrother    23.01.2020, 13:35
Оценка:  +16
Woodbrother
Он велосипедный иудей. Вы что кино не смотрите ?
Зелибоба    23.01.2020, 13:37
Оценка:  -17
Зелибоба
Ой да мне чот не до этого обычно, начинаю смотреть и бросаю, работы полно и домашних дел
Логичская-цель    23.01.2020, 13:26
Оценка:  +1
Логичская-цель
Попросил у стены мира. А что, стена мир раздаёт?
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