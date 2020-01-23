“Нам непонятно решение президента”: Израиль осудил отказ Зе посетит форум

Израильская сторона не поняла жеста Зеленского.

Израильская сторона резко осудила отказ Владимира Зеленского и украинской делегации участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста в пользу переживших трагедию людей.

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Представитель израильского мемориального комплекса Яд ва-Шем заявили, что людям, пережившим Холокост, и так было предоставлено место, сообщает издание The Jerusalem Post.

Президенту (Зеленскому, - ред.) объяснили, что те, кто выжил в Холокосте и обратившиеся с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность. Нам непонятно решение президента, и мы сожалеем, что он сделал такой шаг в мероприятии под названием “Помним Холокост, боремся с антисемитизмом”, - сказано в сообщении.

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Напомним, Зеленский помолился у Стены Плача в Иерусалиме. Он просил мира Украине. Президент Украины принял участие в религиозном обряде в одном из главных святых мест иудаизма.

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