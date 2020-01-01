Фигурантку "дела Шеремета" Грищенко выпустили из СИЗО: Подробности

Инну Грищенко освободили под домашний арест.

23 января суд Киева изменил меру пресечения фигурантки “дела Шеремета“ Инне Грищенко (Пума). Ее выпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Об этом на своем канале в Telegram сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Читай также: Дело Шеремета: Адвокат заявил о давлении на военных со стороны следствия

"Суд освободил из-под стражи Инну Грищенко “Пуму“, которая подозревается в покушении на предпринимателя из Галичины благодаря которому по версии полиции удалось раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета,“ - написал Мосийчук.

Читай также: "Неубедительно": В СНБО не верят в версию МВД по делу Шеремета

Отметим, что Грищенко находилась под арестом по делу о попытке убийства бизнесмена из Ивано-Франковской области. В этом деле ей и изменили меру пресечения. На брифинге на делу Шеремета руководители правоохранительных органов заявили, что Грищенко имела отношение к убийству журналиста. Однако в официальных материалах дела ее фамилия отсутствует.

Напомним, умер потерпевший в деле добровольцев “Пумы и “Бучи“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.