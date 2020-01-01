Фигурантку "дела Шеремета" Грищенко выпустили из СИЗО: Подробности
23 января суд Киева изменил меру пресечения фигурантки “дела Шеремета“ Инне Грищенко (Пума). Ее выпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Об этом на своем канале в Telegram сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.
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"Суд освободил из-под стражи Инну Грищенко “Пуму“, которая подозревается в покушении на предпринимателя из Галичины благодаря которому по версии полиции удалось раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета,“ - написал Мосийчук.
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Отметим, что Грищенко находилась под арестом по делу о попытке убийства бизнесмена из Ивано-Франковской области. В этом деле ей и изменили меру пресечения. На брифинге на делу Шеремета руководители правоохранительных органов заявили, что Грищенко имела отношение к убийству журналиста. Однако в официальных материалах дела ее фамилия отсутствует.
Напомним, умер потерпевший в деле добровольцев “Пумы и “Бучи“.
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