Обыски в ГАСИ: лицензию, за которую требовали взятку, подписал "подопечный" Кудрявцева

Скандальную лицензию на осуществление строительных работ, за содействие в получении которой директор юридической компании погорела на взятке, подписал бывший и.о. главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Александр Строкач.

Об этом сообщил источник в Нацполиции, а другой источник в ГАСИ подтвердил, сообщает “ Деловая столица “.

Вчера, 22 января, в помещении ГАСИ и в офисе одного частного предприятия проходили следственные действия. По данным прокуратуры, в Киеве разоблачена коррупционная схема выдачи строительных лицензий, в организации которой подозревают должностных лиц коммерческой структуры и ГАСИ Украины, сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как утверждает источник, лицензия, за которую передавали взятку, была подписана Строкачем 27 декабря 2019, в последний день исполнения его полномочий на должности и.о. Главы ГАСИ.

Как известно, Александр Строкач исполнял обязанности председателя ГАСИ с сентября по 27 декабря 2019 года. В СМИ его называют преемником бывшего главы ГАСИ Алексея Кудрявцева. Нардеп от “Слуги народа“ Александр Дубинский сразу же после назначения сообщил в своем Telegram-канале, что Строкач “является человеком, который имеет непосредственное отношение к предыдущему руководителю ГАСИ Алексею Кудрявцеву“, который был уволен из ведомства в ноябре 2018 года из-за поддельного диплома Технического университета Молдовы. Тогдашний Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что с подачи Кудрявцева взятки за введения 1-го метра застройки в эксплуатацию выросли с $5 до $20.