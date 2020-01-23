В Запорожье мужчина выбросил с моста собаку на ЖД пути

Запорожские полицейские установили мужчину, который бросил собаку с моста на железнодорожный путь.

Сотрудники полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что человек, совершивший жестокие действия по отношению к животному, житель Запорожья 1979 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как сообщается, 21 января в интернете появились публикации, что неустановленное лицо, находясь на мосту по ул. 12 апреля в городе Запорожье, бросило собаку с моста на железнодорожный путь и оставило там. Кроме этого, 22 января с соответствующим заявлением в Вознесеновское отделение полиции обратилась местная жительница.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что уголовное преступление совершил мужчина, 1979 года рождения.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Живодер выбросивший собаку zp.npu.gov.ua

Напомним, ранее живодер в собственном подъезде зарезал двух собак в Днепропетровской области.

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