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В Запорожье мужчина выбросил с моста собаку на ЖД пути

Комментариев: 2
Запорожские полицейские установили мужчину, который бросил собаку с моста на железнодорожный путь.
Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины
facebook.com/mvs.gov.ua

Сотрудники полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что человек, совершивший жестокие действия по отношению к животному, житель Запорожья 1979 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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Как сообщается, 21 января в интернете появились публикации, что неустановленное лицо, находясь на мосту по ул. 12 апреля в городе Запорожье, бросило собаку с моста на железнодорожный путь и оставило там. Кроме этого, 22 января с соответствующим заявлением в Вознесеновское отделение полиции обратилась местная жительница.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что уголовное преступление совершил мужчина, 1979 года рождения.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Живодер выбросивший собаку
Живодер выбросивший собаку
zp.npu.gov.ua

Напомним, ранее живодер в собственном подъезде зарезал двух собак в Днепропетровской области. 

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Теги: Запорожье, Полиция, Живодер, Собака
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Комментариев (2)
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ParisMA    23.01.2020, 14:27
Оценка:  -1
ParisMA
ЭЙ! Люди!! может НЕАДЕКВАТОВ пора "выявлять" и лечить? не? или БМ нам всем в помочь?
SEMPENTY    23.01.2020, 14:14
Оценка:  +4
SEMPENTY
Ну сбросить его с этого же моста.
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