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“Унитазы нашлись”: Пропагандисты РФ распространили фейк о катерах ВСУ

Комментариев: 4
Появилось интервью якобы украинского моряка.
В РФ придумали новый фейк
В РФ придумали новый фейк
скриншот

Российские пропагандисты распространили видео, на котором якобы украинский моряк опроверг информацию о том, что россияне ограбили захваченные в Керченском проливе катера ВСУ.

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Видео с комментарием лже-военного был частью программы “Вечера у дяди Миши“.

Пропагандисты заявили, что командование ВСУ неправильно передало детали о возвращенных из плена катерах, а СМИ их распространили.

Командир пришел и спросил, все ли на месте... Кто-то выскочил и сказал, что с унитазами какие-то проблемы... А тот неправильно понял, выскочил и доложил СМИ, что их вообще нет…, - говорит на видео мужчина, которого представили якобы украинским моряком.

Напомним, освобожденные моряки вернулись в Одессу. Военных в родной гавани встретили представители флота Украины во главе с первым замкомандующего ВМС ВСУ вице-адмиралом Андреем Тарасовым.

 

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Теги: ВСУ, катера, моряк, фейк
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Комментариев (4)
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П    23.01.2020, 15:40
Оценка:  +2
П
Крадуны унитазов очень долго думали. Действительно тупые.
SINOBI-LIFE    23.01.2020, 15:40
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Очередной "диспетчер Карлос",пропакондомы рф в своём репертуаре!!!
strelokc    23.01.2020, 15:11
Оценка:  +3
strelokc
Ох и позор. Рф буквально себя топит такими выходками. Чем дальше, тем сложнее смотреть на то как убивают собственную мораль и логику. Может когда то Росия и была страной мечты и примером как нужно жить. Но теперь только наблюдаем как она себя уничтожает бестолковым правительством и олигархами.
Колишній-східняк    23.01.2020, 15:11
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Отрицать всё! Стоять до последнего! Отступать некуда.
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