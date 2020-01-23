“Унитазы нашлись”: Пропагандисты РФ распространили фейк о катерах ВСУ

Появилось интервью якобы украинского моряка.

Российские пропагандисты распространили видео, на котором якобы украинский моряк опроверг информацию о том, что россияне ограбили захваченные в Керченском проливе катера ВСУ.

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Видео с комментарием лже-военного был частью программы “Вечера у дяди Миши“.

Пропагандисты заявили, что командование ВСУ неправильно передало детали о возвращенных из плена катерах, а СМИ их распространили.

Командир пришел и спросил, все ли на месте... Кто-то выскочил и сказал, что с унитазами какие-то проблемы... А тот неправильно понял, выскочил и доложил СМИ, что их вообще нет…, - говорит на видео мужчина, которого представили якобы украинским моряком.

Напомним, освобожденные моряки вернулись в Одессу. Военных в родной гавани встретили представители флота Украины во главе с первым замкомандующего ВМС ВСУ вице-адмиралом Андреем Тарасовым.

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