“Унитазы нашлись”: Пропагандисты РФ распространили фейк о катерах ВСУ
Российские пропагандисты распространили видео, на котором якобы украинский моряк опроверг информацию о том, что россияне ограбили захваченные в Керченском проливе катера ВСУ.
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Видео с комментарием лже-военного был частью программы “Вечера у дяди Миши“.
Пропагандисты заявили, что командование ВСУ неправильно передало детали о возвращенных из плена катерах, а СМИ их распространили.
Командир пришел и спросил, все ли на месте... Кто-то выскочил и сказал, что с унитазами какие-то проблемы... А тот неправильно понял, выскочил и доложил СМИ, что их вообще нет…, - говорит на видео мужчина, которого представили якобы украинским моряком.
Напомним, освобожденные моряки вернулись в Одессу. Военных в родной гавани встретили представители флота Украины во главе с первым замкомандующего ВМС ВСУ вице-адмиралом Андреем Тарасовым.
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