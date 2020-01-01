В Приазовье расцвели весенние цветы: Зима так и не наступила

"Еще не зима" в Украине постепенно переходит в "уже не зима".

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Несмотря на приближающийся конец января, метеорологическая зима в Украине пока так и не наступила, а погода соответствует ранней весне. В связи с этим со всей страны продолжают поступать сообщения о природных аномалиях. Одной из таких аномалий в социальных сетях поделилась жительница Донецкой области.

Как сообщает издание “Факты“, женщина выложила на своей странице Facebook фотографию весенних первоцветов, которые уже начали распускаться на Белосарайской косе в Приазовье, на юге Донецкой области.

Место, где был сделан снимок google.com.ua/maps/

При этом о наступлении холодов пока говорить не приходится. Как отмечает издание, с 27 января в Украине ожидается очередная волна потепления. В отдельных регионах днем ожидается до 10 градусов тепла.

Напомним, из-за аномального тепла под Житомиром проснулись медведи. Трое косолапых вышли из спячки в специализированном приюте.

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