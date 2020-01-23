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Боевики три раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, есть раненный

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Обстрел велся из стрелкового оружия и минометов.
Операция объединенных сил на Донбассе
Операция объединенных сил на Донбассе
facebook.com/pressjfo

Боевики РФ три раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток на Донбассе. В результате обстрела ранение получил один военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. 

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Как отмечается, состояние военнослужащего удовлетворительное. Жизни военного ничего не угрожает.

Сегодня, 23 января, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили 3 прицельных обстрела позиций наших героев, в том числе, в очередной раз, пренебрегая Минскими соглашениям. С начала текущих суток есть боевая санитарная потеря. Вследствие прицельного обстрела со стороны российско-оккупационных войск один наш защитник получил ранения, - заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Так, с полуночи противник вел обстрел из стрелкового оружия в районе населенного пункта Опытное. Также утром, с 6:30 сепаратисты нарушили режим тишины минометным обстрелом по защитникам населенного пункта Талаковка.

Кроме того, после 8:50 противник вел огонь из стрелкового оружия по украинским защитникам г.Красногоровка.

Напомним, ранее на Донбассе снайпер застрелил молодого бойца

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Теги: Донбасс, Сепаратисты, Обстрел, ВСУ, ООС
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