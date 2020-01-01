Обстреливал Счастье: Террористу "ЛНР" сообщено о подозрении

Руководитель одного из террористических отрядов подозревается в гибели гражданского лица.

Читай также: Зеленский назвал условие для мира на Донбассе

Прокуратура сообщила о подозрении руководителю артиллерийского подразделения луганских террористов, принимавшему участие в обстреле города Счастье на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, указанный гражданин Украины 30 августа 2016, находясь на территории поселка Веселая Гора Луганской области, действуя умышленно, совместно с другими участникам террористической организации “ЛНР“ и представителями ВС РФ в составе группировки под названием “2-я Отдельная гвардейская мотострелковая бригада 2-го армейского корпуса Народной милиции“ “ЛНР“ осуществил артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры и гражданского населения города Счастье Луганской области.

Читай также: Генерал рассказал о пленных россиянах в боях за Донецкий аэропорт

В результате указанных действий погиб 1 гражданский, разрушены и повреждены 23 неподвижных объекта гражданской инфраструктуры и 5 транспортных средств.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Напомним, на Донбассе российский снайпер застрелил молодого бойца. Погибший был родом из Луцка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.