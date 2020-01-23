В Давосе оштрафовали “героя парковки” из Украины: появилось видео.

Украинский бизнесмен забыл правила парковки.

Всемирный экономический форум в Давосе собрал мировых политиков и бизнесменов. Не обошлось без представителей Украины, которые не только показали себя экспертами в экономической отрасли, но и привлекли внимание своим незнанием правил парковки транспортных средств.

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В центр внимания попал украинец, который с нарушением припарковал авто под “Украинским домом“ и получил за это штраф. Видео с нарушителем показало Радио Свобода.

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Бизнесмен припарковал свой джип марки Toyota прямо на тротуаре и спокойно рассказывал журналистам о том, кто приехал с ним на форум. Между тем, журналисты обратили внимание, что на стекле авто уже появился выписанный местной полицией штраф - 120 швейцарских франков (около 150 евро) за неправильную парковку.

Мать честная! Сейчас пойдем платить. Ну ничего страшного, что же делать. Приехали, увидели, а тут вот как. Мы тут неделю уже, ничего не нарушали, просто так получилось, что сегодня оставили тут машину, - спокойно ответил “герой парковки”.

Напомним, в Киеве жестко наказали “героя парковки”. Водитель припарковался на проходе.

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