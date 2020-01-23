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Безработный экс-нардеп Ляшко получает 228 тыс гривен в месяц

Комментариев: 2
Бывший депутат Верховной Рады Ляшко задекларировал доходы на сумму 228 тыс гривен.
Экс-нардеп Верховной Рады Олег Ляшко
Экс-нардеп Верховной Рады Олег Ляшко
EPA/UPG

Экс-нардеп Верховной Рады, Глава “Радикальной партии“, а ныне безработный Олег Ляшко получил 227 тысяч 581 гривен дохода в виде процентов от вклада в государственном банковском учреждении АТ “Ощадбанк“.  Об этом сказано в его декларации на сайте Единого государственного реестра лиц. 

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На сайте Единого государственного реестра лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления также указано, что Ляшко на данный момент не имеет постоянной работы.

Декларация экс-нардепа Ляшко,
Декларация экс-нардепа Ляшко,
public.nazk.gov.ua

Напомним, ранее Ляшко раскритиковал мировое соглашение с Газпромом.

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Теги: Ляшко, Безработный, Доход
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Комментариев (2)
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ftb1    23.01.2020, 15:26
Оценка:  0
ftb1
Зря что ли майданил.
толян04    23.01.2020, 15:21
Оценка:  +1
толян04
ляшка Фсегда будет "зарабатывать" не задом так ротом))
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