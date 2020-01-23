Безработный экс-нардеп Ляшко получает 228 тыс гривен в месяц

Бывший депутат Верховной Рады Ляшко задекларировал доходы на сумму 228 тыс гривен.

Экс-нардеп Верховной Рады, Глава “Радикальной партии“, а ныне безработный Олег Ляшко получил 227 тысяч 581 гривен дохода в виде процентов от вклада в государственном банковском учреждении АТ “Ощадбанк“. Об этом сказано в его декларации на сайте Единого государственного реестра лиц.

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На сайте Единого государственного реестра лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления также указано, что Ляшко на данный момент не имеет постоянной работы.

Декларация экс-нардепа Ляшко, public.nazk.gov.ua

Напомним, ранее Ляшко раскритиковал мировое соглашение с Газпромом.

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