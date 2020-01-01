Добкин “послал” украинцев из-за русского языка

Старший Добкин снова оказался в центре скандала.

Одиозный экс-нардеп Михаил Добкин снова отличился скандальной выходкой из-за русской языка.

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Скандальный Добкин-старший опубликовал на своей странице в Twitter пост о праздновании Дня Соборности в Украине.

Он считает, что Украина не должна праздновать этот праздник до тех пор, пока в стране не начнут уважать интересы русскоязычных украинцев.

Какая соборность, когда нарушаются основные конституционные права миллионов русскоязычных граждан? Какая злука, когда топчут историческую память, навязывают религию и запрещают быть украинцем русского происхождения? Искусственный праздник. Праздник власти, но не людей, - написал Добкин.

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Между тем, политик нарвался на критику недовольных пользователей. Многие написали, что в Украине все в порядке с правами русскоговорящих, их никто не ущемляет.

В чем нарушение прав русскоязычных граждан? Им кто-то запрещает говорить русским языком или что? А в школах должен быть украинский основным, как и везде, так как он единственный государственный. Все остальное выдумки и расшатывание лодки, - написал пользователь Максим Демьянов.

Тут Добкин не удержался и лаконично послал своих критиков на три буквы.

Иди нах*й, - написал одиозный политик.

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Напомним, Добкин-старший неожиданно признал РФ страной-агрессором. Добкин сделал неожиданное заявление касательно РФ.

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